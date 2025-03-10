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Новости экономики | В 2023 году доля женского бизнеса в Беларуси вышла на уровень 40 %
10.03.2025
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Новости экономики | В 2023 году доля женского бизнеса в Беларуси вышла на уровень 40 %
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