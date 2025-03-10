Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Новости экономики | В 2023 году доля женского бизнеса в Беларуси вышла на уровень 40 %

10.03.2025

Выпуски

20 видео

Новости экономики | В 2023 году доля женского бизнеса в Беларуси вышла на уровень 40 %

Похожие программы