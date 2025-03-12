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Новости экономики | В Бурятии на берегу озера Байкал построят горнолыжный курорт

12.03.2025

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Новости экономики | В Бурятии на берегу озера Байкал построят горнолыжный курорт

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