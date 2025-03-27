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Новости экономики | В феврале количество занятых в экономике Беларуси возросло на 9,4 тыс. человек

27.03.2025

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Новости экономики | В феврале количество занятых в экономике Беларуси возросло на 9,4 тыс. человек

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