Новости экономики | В "Великом камне" - 5 новых резидентов
09.12.2024
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Новости экономики | В "Великом камне" - 5 новых резидентов09.12.2024
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Инициатива "Один район - один проект" будет продолжена20.11.2024
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В Беларуси достигнут высокий уровень самообеспечения по основным видам продовольствия18.11.2024
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Каждый час финансовая система теряет из-за потепления $16 млн.14.11.2024
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Биткоин бьет исторические рекорды по стоимости12.11.2024