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Новости экономики | В январе - феврале в Беларуси построили 4,7 тыс. новых квартир

20.03.2025

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Новости экономики | В январе - феврале в Беларуси построили 4,7 тыс. новых квартир

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