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Новости экономики | В январе - феврале в Беларуси построили 4,7 тыс. новых квартир
20.03.2025
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Новости экономики | В январе - феврале в Беларуси построили 4,7 тыс. новых квартир20.03.2025
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Новости экономики | В Беларуси газ в баллонах подорожает на 8 копеек21.02.2025
Новости экономики | В январе - феврале в Беларуси построили 4,7 тыс. новых квартир
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