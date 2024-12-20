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Новости экономики | Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах

20.12.2024

- Решение о строительстве второй АЭС в Беларуси могут принять в будущем году - Инвесторы демонстрируют бурный интерес к майнингу в Беларуси - Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах

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Новости экономики | Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах