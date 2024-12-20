Новости экономики | Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах 20.12.2024

показать тайм-коды

- Решение о строительстве второй АЭС в Беларуси могут принять в будущем году - Инвесторы демонстрируют бурный интерес к майнингу в Беларуси - Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах