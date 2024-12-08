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Как Союзное государство сыграло важную роль в становлении Беларуси?
08.12.2024
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Как Союзное государство сыграло важную роль в становлении Беларуси?08.12.2024
В чем сила коллективной экономики Беларуси при реагировании на природные вызовы?16.11.2024
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Экономика США уходит в минус? Почему власти так опасаются выборов?21.10.2024
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Почему подходы Лукашенко по росту выпуска белорусских товаров критикует Запад?28.09.2024
Охота за умы. Как Запад хочет удержать технологическое первенство10.09.2024
Наш путь - мирная экономика: акцент на производство гражданских товаров24.07.2024
Инвестиции в малый и средний бизнес для роста благосостояния и уверенности населения22.07.2024
Почему между ШОС и белорусскими истоками такая тесная экономическая связь?12.07.2024
Путь "бесплатных" денег от Запада или работа на свою независимость?06.07.2024
Почему так важны промпредприятия для Беларуси?11.05.2024
Промышленность Беларуси выступает драйвером экономического роста и залогом мира04.05.2024
Как народовластие влияет на благосостояние каждого из нас27.04.2024
Жёсткая конкуренция на глобальном рынке | Национальная промышленность в Беларуси18.04.2024
Как правильно выстраивать экономику и держать на контроле инфоповоды?13.04.2024
Новая экономика или как Беларусь создаёт будущее!05.04.2024
Тайны сильного государства, или Зачем Беларусь развивает село?27.03.2024
Лайфхак от белорусов: как оценить результативность любой экономики?16.03.2024
Почему важно укреплять интеграцию на постсоветском пространстве? | Что следует позаимствовать ЕАЭС у Союзного государства?09.03.2024