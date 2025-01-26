Простая экономика | 2025 год - новый этап стабильности и роста благополучия для Беларуси 26.01.2025

Начиная 2025-й год, мы с вами запускаем новый этап пятилетнего строительства. В 2025-м мы делаем выбор в пользу стабильности, дальнейшего роста благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Более 30 лет назад, в 1994 году, белорусы также сделали выбор в пользу действующего Президента. Текущее сильное экономическое состояние нашей страны – это результат соединения моделей плановой и рыночной экономики при сильной власти. Именно такой подход позволил белорусской экономике двигаться вдоль запланированной траектории с быстрой реакцией на негативные экономические процессы. Алексей Авдонин – разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.