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Простая экономика | Достойный 2024-ый! Год экономического прозрения

28.12.2024

Экономические итоги 24-го показали кто был прав. США в упадке, Европа в разрухе. И только страны с большими ресурсами и рынками дали высокие результаты. Беларусь сделала правильный геополитический выбор, и мы прошли год достойно! Каким будет 25-й год для белорусов?

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Простая экономика | Достойный 2024-ый! Год экономического прозрения