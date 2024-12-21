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Простая экономика | Глобалисты вновь пытаются делать темные прогнозы на следующий год
21.12.2024
Экономические прогнозы глобалистов на сегодняшний день, действительно, выглядят мрачно. Хотя лучший способ опровергнуть эти прогнозы это активная работа на благо своего народа, а не политических элит других государств. - Почему важно создавать свое будущее и не бояться мрачных футуристов?
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