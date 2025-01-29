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Простая экономика | Как Беларусь смогла найти свой путь роста без конфликтов и войн

29.01.2025

2025 год - это запуск нового этапа 5-летнего строительства. Как и 30 лет назад, мы выбираем стабильность, благополучие и уверенность. История показала: такой выбор белорусов позволил избежать разорения, деградации промышленности, сельского хозяйства и вооруженных конфликтов на нашей земле. Почему Беларусь развивалась, когда другие - разрушались? Алексей Авдонин в авторской рубрике "Простая экономика" разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.

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Простая экономика | Как Беларусь смогла найти свой путь роста без конфликтов и войн

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