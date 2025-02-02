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Простая экономика | Как Беларуси удается быть в тренде мировой экономики и технологий?

02.02.2025

Приход Трампа обострил конкуренцию за таланты в области естественных наук. Глава нашего государства думает наперед и выступает за внедрение передовых технологий. Он призывает поляков к совместному мирному развитию. Как белорусам удается ловить волну и держаться ключевых трендов в мировой экономике? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи экономики и политики.

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Простая экономика | Как Беларуси удается быть в тренде мировой экономики и технологий?

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