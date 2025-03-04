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Простая экономика | Как Беларуси удалось защитить право граждан на свои недра и землю?

04.03.2025

На сегодня в Вашингтоне анонсировали информацию о будущем сделки по минералам с Украиной. Трамп опроверг предположение, что после провала Зеленского в Вашингтоне она "мертва". - Как Беларуси удалось защитить право граждан на свои недра и землю?

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Простая экономика | Как Беларуси удалось защитить право граждан на свои недра и землю?

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