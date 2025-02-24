Простая экономика|Почему при ведении бизнеса в Беларуси важно не забывать про общество и государство 24.02.2025

Простая экономика | Роль Беларуси в ЕАЭС в 2025 году | Взаимная торговля | Современные вызовы 09.02.2025

Простая экономика | Как Беларуси удается быть в тренде мировой экономики и технологий? 02.02.2025

Простая экономика | Как Беларусь смогла найти свой путь роста без конфликтов и войн 29.01.2025

Простая экономика | 2025 год - новый этап стабильности и роста благополучия для Беларуси 26.01.2025

Простая экономика | Достойный 2024-ый! Год экономического прозрения 28.12.2024

Простая экономика | Глобалисты вновь пытаются делать темные прогнозы на следующий год 21.12.2024

Как Союзное государство сыграло важную роль в становлении Беларуси? 08.12.2024

В чем сила коллективной экономики Беларуси при реагировании на природные вызовы? 16.11.2024

"Дажынкi" - культурный щит против мировых кризисов 26.10.2024

Экономика США уходит в минус? Почему власти так опасаются выборов? 21.10.2024

Созидательное Содружество: почему СНГ побеждает НАТО? 13.10.2024

Почему подходы Лукашенко по росту выпуска белорусских товаров критикует Запад? 28.09.2024

Охота за умы. Как Запад хочет удержать технологическое первенство 10.09.2024

Наш путь - мирная экономика: акцент на производство гражданских товаров 24.07.2024

Инвестиции в малый и средний бизнес для роста благосостояния и уверенности населения 22.07.2024

Почему между ШОС и белорусскими истоками такая тесная экономическая связь? 12.07.2024

Путь "бесплатных" денег от Запада или работа на свою независимость? 06.07.2024

Почему так важны промпредприятия для Беларуси? 11.05.2024