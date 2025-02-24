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Простая экономика|Почему при ведении бизнеса в Беларуси важно не забывать про общество и государство

24.02.2025

Предпринимательство выступает фактором занятости и эффективности экономики. Но для занятия бизнесом требуется осознание своей ответственности перед государством, трудовыми коллективами и обществом. Как правильно выстраивать бизнес в Беларуси и получать поддержку от государства - в авторской рубрике "Простая экономика".

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Простая экономика|Почему при ведении бизнеса в Беларуси важно не забывать про общество и государство

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