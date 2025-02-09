Простая экономика | Роль Беларуси в ЕАЭС в 2025 году | Взаимная торговля | Современные вызовы 09.02.2025

Какие преимущества дает интеграция стран в рамках ЕАЭС по сравнению с западными экономическими моделями? В новом выпуске "Простая экономика" Алексей Авдонин расскажет о современных экономические тенденциях и интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе. - Каковы перспективы экономической динамики в ЕАЭС в ближайшие годы? - Как развитие телекоммуникаций и инфраструктуры может повлиять на экономику стран-участниц? - Какой роль Беларусь будет играть в ЕАЭС в 2025 году, и какие приоритеты она ставит перед собой?