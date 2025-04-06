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Простая экономика | Тарифные цунами США: как от них защититься?06.04.2025
Простая экономика | Как Европа намерена справляться с кризисом?29.03.2025
Простая экономика | В Беларуси новое правительство, премьер-министр и глава Нацбанка16.03.2025
Простая экономика | Как Беларуси удалось защитить право граждан на свои недра и землю?04.03.2025
Простая экономика|Почему при ведении бизнеса в Беларуси важно не забывать про общество и государство24.02.2025
Простая экономика | Роль Беларуси в ЕАЭС в 2025 году | Взаимная торговля | Современные вызовы09.02.2025
Простая экономика | Как Беларуси удается быть в тренде мировой экономики и технологий?02.02.2025
Простая экономика | Как Беларусь смогла найти свой путь роста без конфликтов и войн29.01.2025
Простая экономика | 2025 год - новый этап стабильности и роста благополучия для Беларуси26.01.2025
Простая экономика | Достойный 2024-ый! Год экономического прозрения28.12.2024
Простая экономика | Глобалисты вновь пытаются делать темные прогнозы на следующий год21.12.2024
Как Союзное государство сыграло важную роль в становлении Беларуси?08.12.2024
В чем сила коллективной экономики Беларуси при реагировании на природные вызовы?16.11.2024
"Дажынкi" - культурный щит против мировых кризисов26.10.2024
Экономика США уходит в минус? Почему власти так опасаются выборов?21.10.2024
Созидательное Содружество: почему СНГ побеждает НАТО?13.10.2024
Почему подходы Лукашенко по росту выпуска белорусских товаров критикует Запад?28.09.2024
Охота за умы. Как Запад хочет удержать технологическое первенство10.09.2024
Наш путь - мирная экономика: акцент на производство гражданских товаров24.07.2024
Инвестиции в малый и средний бизнес для роста благосостояния и уверенности населения22.07.2024
Простая экономика | Тарифные цунами США: как от них защититься?
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