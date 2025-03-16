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Простая экономика | В Беларуси новое правительство, премьер-министр и глава Нацбанка

16.03.2025

В Беларуси новое правительство, премьер-министр и глава Национального банка. Что ожидать белорусам в экономике и финансах? Премьер-министр Александр Турчин четко обозначил, никакой существенной коррекции экономического курса не будет. Ключевой подход – эволюция без революции.

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Простая экономика | В Беларуси новое правительство, премьер-министр и глава Нацбанка

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