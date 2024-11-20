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Белорусское льняное волокно впервые продано на экспорт через БУТБ
20.11.2024
Рынок автоперевозок адаптируется к новой реальности. Как пополняется реестр? И что в дальнейшем будет с ценами? Комментарий программы За сельхозпродукцией - на биржу! Что нового предлагаем импортерам? И почему это удобно? Расскажет гость программы Астана - на связи! Подытожим визит правительственной делегации в Минск. От поставок до новой совместной сборки
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Белорусское льняное волокно впервые продано на экспорт через БУТБ20.11.2024
Сфера интересов | Зеленое финансирование предоставляется на более выгодных условиях26.11.2024
Беларусь активно наращивает свое присутствие на азиатском рынке25.11.2024
Бизнес-по белорусски21.11.2024
В следующую пятилетку 90 старых котельных в Беларуси переведут на пеллеты19.11.2024
Возможность легализовать самовольное строение продлили на 3 года18.11.2024
Разработана концепция госпрограммы "Энергосбережение" на 2026-2030 годы15.11.2024
Минфин проводит процедуру замены евробондов на внутренние гособлигации13.11.2024
Белорусская торфопродукция в этом году отгружалась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья12.11.2024
Союзный роуминг. Интернет по домашним тарифам для белорусов в России уже со следующего года11.11.2024
Стратегия научно-технологического развития союзного государства до 2035 года08.11.2024
Беларусь и Россия с 1 марта перейдут на домашние тарифы на сотовую связь07.11.2024
Беларусь инновационная: "Минский городской технопарк для развития бизнеса"06.11.2024
Стоимость квадратного метра в Минске за год выросла на $25005.11.2024
Минск и Санкт-Петербург сверяют часы: о проектах нынешних и планах будущих28.10.2024
Новые возможности для белорусской экономики25.10.2024
Беларусь наращивает пул партнёров! Минск и Маскат обсуждают торговлю, совместные компании и проекты23.10.2024
В Едином реестре пустующих домов более 20 тыс. объектов22.10.2024
"Керамин" выпускает сантехнику по новой технологии21.10.2024
Банк развития поддержит белорусские научные разработки17.10.2024