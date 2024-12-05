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Сфера интересов | Глава правительства о точках роста белорусской экономики

05.12.2024

Точки роста белорусской экономики. По-прежнему опережаем прогнозные и среднемировые значения. О ключевых значениях – глава правительства В Беларуси создадут Палату риелторов. Когда и зачем? Как изменятся услуги в сфере недвижимости? В предвкушении праздника. Кондитерские фабрики страны готовы удивлять! Хватит ли всем сладких подарков

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Сфера интересов | Глава правительства о точках роста белорусской экономики