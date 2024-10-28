Минск и Санкт-Петербург сверяют часы: о проектах нынешних и планах будущих 28.10.2024

Биржевая торговля набирает обороты. Онлайн-инструментарий облегчает выход на новые рынки. В том числе – на пространстве БРИКС. Расскажем о торговых контрактах! Расширяем зону своего влияния на азиатских рынках. В поле зрения - блок АСЕАН. Какие партнёры нам интересны? И чем? В интервью с главой нашей дипмиссии в регионе… И ближе некуда! Минск и Санкт-Петербург сверяют часы: о проектах нынешних и планах будущих. Подведем итоги визита нашего правительства!