Разработана концепция госпрограммы "Энергосбережение" на 2026-2030 годы 15.11.2024

- Узнаем, сочетаются ли экология и экономия? Беларусь может делиться опытом, как нужно использовать любые энергоресурсы - Далее - о развитии регионов. Отправимся на Гомельщину, чтобы оценить реализацию инициативы "Один район - один проект" - Проанонсируем предстоящую Белорусскую неделю предпринимательства. О самом интересном расскажут в Минэкономики