Сфера интересов | 10.12.2024 10.12.2024

- От логистики до АПК. Новые большие проекты в Беларуси от Евразийского банка развития обсудим с гостем программы - Молочные реки и наше белое золото. Как создается большая линейка продукции? И чем готовы удивлять покупателей? - Готовимся к большому шопингу. 590 ёлочных базаров и 350 новогодних ярмарок. Что будет , где и по чём. Мы изучили предложения