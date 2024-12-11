Сфера интересов | Зарегистрировать недвижимость стало проще и удобнее 11.12.2024

- В стране скорректируют подходы по обеспечению очередников собственным жильем, заявили в правительстве. И рассказали, о каких механизмах речь - Зарегистрировать недвижимость проще и удобнее! В Госкомимуществе прокомментировали обновленные законы - Партнёры, которых выбирают. Минск и Нижний Новгород объединяют немало проектов, но мы решили, что хорошего много не бывает