Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро 20.02.2025

Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь 24.02.2025

- Пересаживаемся на электромобили и строим электродома. О выгодах, что дает чистая энергия - устами зарубежных экспертов - Развиваем белорусский атомград. Как меняется Островец? - Как эффективно работать на маркетплейсах? Мы услышали секреты успеха на семинаре БелТПП

Сфера интересов | БелАЭС работает на экономику страны

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca13fa-1893-4da2-a431-72f03fc78829/conversions/cd615298-fdf8-4a31-8ec5-b44d92b00a06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca13fa-1893-4da2-a431-72f03fc78829/conversions/cd615298-fdf8-4a31-8ec5-b44d92b00a06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca13fa-1893-4da2-a431-72f03fc78829/conversions/cd615298-fdf8-4a31-8ec5-b44d92b00a06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca13fa-1893-4da2-a431-72f03fc78829/conversions/cd615298-fdf8-4a31-8ec5-b44d92b00a06-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Пересаживаемся на электромобили и строим электродома. О выгодах, что дает чистая энергия - устами зарубежных экспертов - Развиваем белорусский атомград. Как меняется Островец? - Как эффективно работать на маркетплейсах? Мы услышали секреты успеха на семинаре БелТПП