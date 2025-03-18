Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Сфера интересов | БелАЭС работает на экономику страны

18.03.2025

- Пересаживаемся на электромобили и строим электродома. О выгодах, что дает чистая энергия - устами зарубежных экспертов - Развиваем белорусский атомград. Как меняется Островец? - Как эффективно работать на маркетплейсах? Мы услышали секреты успеха на семинаре БелТПП

Выпуски

20 видео

Сфера интересов | БелАЭС работает на экономику страны

Похожие программы