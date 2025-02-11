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Сфера интересов | Беларусь и Пакистан наращивают сотрудничество
11.02.2025
- Российские регионы как наши надежные партнеры. Уфа ждет больше белорусской продукции - расскажем о договоренностях - Поговорим также о дальней дуге. В эти дни в Минске работает большая делегация гостей из Пакистана. Что обсуждают? - Новая премия Правительства за особые достижения в экономике. Узнаем механизм - как выбрать лучших?
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