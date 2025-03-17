Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро 20.02.2025

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Сфера интересов | Беларусь и Россия подписали Соглашение о защите прав потребителей

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