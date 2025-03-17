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Сфера интересов | Беларусь и Россия подписали Соглашение о защите прав потребителей

17.03.2025

- Едины правила. Совет по защите прав потребителей создадут Беларусь и Россия - Новые модели техники и договоренности о сотрудничестве. Постпреды СНГ побывали на Минском автомобильном заводе - Финансовая грамотность для детей от Нацбанка стартовала на валютной бирже

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Сфера интересов | Беларусь и Россия подписали Соглашение о защите прав потребителей

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