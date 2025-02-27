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Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов

27.02.2025

- От продуктов питания и Айти-технологий до пассажирской и коммунальной техники. Беларусь и Катар новые проекты на перспективу - Индустриальный парк Великий камень прирастает новыми производствами и создает инфраструктуру для инвесторов - Укрепляем партнерство с российскими регионами. Свердловская область. Речь не только о простой торговле, но и создании промышленных проектов

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Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов

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