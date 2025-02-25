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Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке
25.02.2025
Континент возможностей. Беларусь идет в Африку. О наших интересах в Уганде – репортаж из столицы этой восточноафриканской страны Вторая жизнь пустующих домов, земельная амнистия и цифровизация отрасли. Госкомимущество - о планах на год Территория техно. Инновационное предпринимательство в Беларуси и инфраструктура для прорывных решений. Заглянем в будущее
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Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке
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