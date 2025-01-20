Сфера интересов | Беларусь продала рекордное количество сливочного масла и куриных яиц 20.01.2025

Реальные доходы белорусов втрое выше прогноза, а показатель по экспорту лучший за 12 лет. Подведем итоги работы экономики за прошлый год Новые подходы по всем направлениям. Что мы вкладываем в понятие качество и почему оно так прочно вошло в нашу жизнь? Расскажем о главных задачах на 5 лет Человек, экономика и общество. Что важно сделать всем вместе на своей малой Родине. О вовлеченности в общее дело поговорим с депутатом