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Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока

26.02.2025

Из ИП в юрлица. Как идет процесс перерегистрации? Минэкономики расскажет о реформе бизнеса. Беларусь ставит рекорды в производстве молока. Но хочет еще больше! Как повысить производительность? Cамые зелёные города страны. Кто в топе?

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Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока

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