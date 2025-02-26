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Из ИП в юрлица. Как идет процесс перерегистрации? Минэкономики расскажет о реформе бизнеса. Беларусь ставит рекорды в производстве молока. Но хочет еще больше! Как повысить производительность? Cамые зелёные города страны. Кто в топе?

Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока

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