Сфера интересов | Беларусь в 2025 г. председательствует в ЕАЭС 08.01.2025

- Беларусь с Нового года - председатель в ЕАЭС - Союзное государство в действии. Над чем будем работать в этом году - спросим у торгового представителя России - Опубликован рейтинг самых дорогих городов планеты - но Минск там среди наиболее доступных