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Сфера интересов | Беларусь входит в топ-40 стран с самой качественной питьевой водой

29.01.2025

- Арендное жилье для нужных стране специалистов станет доступнее. Кого коснутся нормы нового указа? - Легализовать постройки с помощью строительной амнистии. Министр пояснит нюансы законодательных новаций - Даешь чистую воду всей стране! Расскажем о планах по строительству станций обезжелезивания

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Сфера интересов | Беларусь входит в топ-40 стран с самой качественной питьевой водой

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