Сфера интересов | Белорусский бизнес активно приходит в ОАЭ 23.12.2024

- Бюджет-2025 сохраняет социальную направленность. На что будем тратить? Расскажут эксперты - Белорусский бизнес активно приходит в Эмираты. В чём общий интерес? На связи - наш консул в Дубае - МАРТ продлил соглашение с торговыми сетями о социальных скидках. Комментарий министра