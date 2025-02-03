Сфера интересов | Белорусский экспорт услуг в Китай может вырасти на 15 процентов 03.02.2025

- Общее кооперационное пространство и присутствие на всех ключевых внешних рынках. Приоритеты развития Евразийского Союза обозначили на Межправсовете - Экспорт белорусских услуг в Китай прибавит до 15-ти процентов, а финансовые вложения в нашу экономику вырастут на треть - Налоговая декларация. Успеть подать до 31-го марта. Кому нужно точно заполнить документ, и какая ставка подоходного с высоких сумм