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Сфера интересов | Доллар снова осторожно дешевеет. Почему и что дальше?

27.03.2025

- Доллар снова осторожно дешевеет. Почему и что дальше? Спросим у гостя программы - Курс на цифровизацию! Агропром становится технологичнее. Как это помогает развитию? - C пользой для экономики и людей! Беларусь агитирует за рапсовое масло - на полках магазинов и в наших продуктовых корзинах. Так в чем резон? В нашем интервью

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Сфера интересов | Доллар снова осторожно дешевеет. Почему и что дальше?

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