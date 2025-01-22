Сфера интересов | Экспортная поддержка выросла более чем в 5 раз 22.01.2025

- Экспортная поддержка выросла в 5 раз! Кому готовы подставить плечо? - Такси хватит всем. Ситуация на рынке перевозчиков стабилизировалась - Аренда без привязки к иностранной валюте и защита от кредитных брокеров. Депутатами принят соответствующий законопроект