3.58 BYN
3.20 BYN
3.48 BYN
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров
10.03.2025
15 контактов и мемарандумов о сотрудничестве. Беларусь и Мьямна новые горизонты и новые проекты. Электронная торговля как инструмент продвижения белорусских товаров. БелТТП собирает семинар экспертов рынка. Промышленный туризм в Беларуси на подъеме. Что нового предложат в этом году, узнавала наш корреспондент.
Выпуски
20 видео
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров10.03.2025
Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается06.03.2025
Сфера интересов | Экспортная стратегия белорусской промышленности05.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров04.03.2025
Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам03.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов27.02.2025
Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока26.02.2025
Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке25.02.2025
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь24.02.2025
Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро20.02.2025
Сфера интересов | Онлайн разрешено продавать ювелирные изделия белорусского производства19.02.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%18.02.2025
Сфера интересов | Продовольственная выставка Gulfood в Дубае17.02.2025
Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда13.02.2025
Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.12.02.2025
Сфера интересов | Беларусь и Пакистан наращивают сотрудничество11.02.2025
Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?10.02.2025
Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году06.02.2025
Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%05.02.2025
Сфера интересов | В Беларуси изменили условия предоставления арендного жилья04.02.2025
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf8f3138-e582-4ace-aeec-ee56b9783aa5/conversions/4060e7d3-f7e7-4f24-92e2-04bbfbe27c1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf8f3138-e582-4ace-aeec-ee56b9783aa5/conversions/4060e7d3-f7e7-4f24-92e2-04bbfbe27c1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf8f3138-e582-4ace-aeec-ee56b9783aa5/conversions/4060e7d3-f7e7-4f24-92e2-04bbfbe27c1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf8f3138-e582-4ace-aeec-ee56b9783aa5/conversions/4060e7d3-f7e7-4f24-92e2-04bbfbe27c1d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by15 контактов и мемарандумов о сотрудничестве. Беларусь и Мьямна новые горизонты и новые проекты. Электронная торговля как инструмент продвижения белорусских товаров. БелТТП собирает семинар экспертов рынка. Промышленный туризм в Беларуси на подъеме. Что нового предложат в этом году, узнавала наш корреспондент.