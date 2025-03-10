Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров

10.03.2025

15 контактов и мемарандумов о сотрудничестве. Беларусь и Мьямна новые горизонты и новые проекты. Электронная торговля как инструмент продвижения белорусских товаров. БелТТП собирает семинар экспертов рынка. Промышленный туризм в Беларуси на подъеме. Что нового предложат в этом году, узнавала наш корреспондент.

Выпуски

20 видео

Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров

Похожие программы