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15 контактов и мемарандумов о сотрудничестве. Беларусь и Мьямна новые горизонты и новые проекты. Электронная торговля как инструмент продвижения белорусских товаров. БелТТП собирает семинар экспертов рынка. Промышленный туризм в Беларуси на подъеме. Что нового предложат в этом году, узнавала наш корреспондент.

Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров

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