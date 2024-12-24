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Сфера интересов | Елочные базары будут работать до 31 декабря
24.12.2024
- Белорусская торгово-промышленная палата сверстала планы на следующий год. Расскажем о главном - Беларусь-Казахстан. Кооперация и новые проекты. Наш опыт, который интересен Астане сегодня и завтра - Елочные базары. Как выбрать лесную красавицу и правильно ухаживать за ней. Отроем секреты
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