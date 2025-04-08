Сфера интересов | В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й 20.03.2025

Сфера интересов | Государственная политика в медицине — о плюсах для экономии и экономики 27.03.2025

Сфера интересов | Доллар снова осторожно дешевеет. Почему и что дальше? 27.03.2025

Сфера интересов | С ноября в маршрутках должен быть платежный терминал 02.04.2025

Сфера интересов | На каких континентах будут представлены белорусские экспозиции в этом году 03.04.2025

Сфера интересов | Ежегодный форум "Беларусь мясная" собрал более 300 участников

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7ddd90-fbf9-4763-86ed-312da645ffc7/conversions/173296cd-9083-4c28-9897-3b465bbc3456-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7ddd90-fbf9-4763-86ed-312da645ffc7/conversions/173296cd-9083-4c28-9897-3b465bbc3456-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7ddd90-fbf9-4763-86ed-312da645ffc7/conversions/173296cd-9083-4c28-9897-3b465bbc3456-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf7ddd90-fbf9-4763-86ed-312da645ffc7/conversions/173296cd-9083-4c28-9897-3b465bbc3456-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Новая система регулирования цен. Что нового для производителей и импортеров? - Когда от выбора глаза разбегаются. Форум "Беларусь мясная" - о вкусах не спорят, но развитие отрасли обсуждают - Апрель - месяц делового туризма. Стартует белорусско-российский конгресс