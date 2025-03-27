Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Сфера интересов | Государственная политика в медицине — о плюсах для экономии и экономики

27.03.2025

- Комфортное жилье и благоприятная среда. Акценты для работы ЖКХ обсудим с профильным министром. - Доступная и технологичная помощь. Государственная политика в медицине — о плюсах для экономии и экономики. - И куда поедем на отдых? Выберем на главной туристической выставке, а пока — анонс от организаторов.

Выпуски

20 видео

Сфера интересов | Государственная политика в медицине — о плюсах для экономии и экономики

Похожие программы