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Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%
05.02.2025
- Когда 9 тысяч километров не помеха дружбе. Беларусь и Хабаровский край наращивают сотрудничество - В Беларуси нет многомерной бедности и гендерной разницы в оплате труда. В Белстате подвели итоги года - Госпрограммы поддержки малого бизнеса. Как получить финансовую помощь от государства на свое дело
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