Смотреть онлайн
Программа ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%

05.02.2025

- Когда 9 тысяч километров не помеха дружбе. Беларусь и Хабаровский край наращивают сотрудничество - В Беларуси нет многомерной бедности и гендерной разницы в оплате труда. В Белстате подвели итоги года - Госпрограммы поддержки малого бизнеса. Как получить финансовую помощь от государства на свое дело

Выпуски

20 видео

Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%

Похожие программы