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Сфера интересов | Кредитование - как планируют изменить подходы в предоставлении заемных денег
15.01.2025
- Кредиты и микрозаймы. Теперь без рисков? Как планируют изменить подходы в предоставлении заемных денег? - На Шелковом пути! "Великий камень", несмотря на санкции, развивает высокотехнологичный бизнес. Заглянем за горизонты пятилетия - Беларусь и Иран укрепляют мосты сотрудничества. О чем договариваемся - итоги межправкомиссии в нашем репортаже
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