Сфера интересов | Кредитование - как планируют изменить подходы в предоставлении заемных денег 15.01.2025

- Кредиты и микрозаймы. Теперь без рисков? Как планируют изменить подходы в предоставлении заемных денег? - На Шелковом пути! "Великий камень", несмотря на санкции, развивает высокотехнологичный бизнес. Заглянем за горизонты пятилетия - Беларусь и Иран укрепляют мосты сотрудничества. О чем договариваемся - итоги межправкомиссии в нашем репортаже