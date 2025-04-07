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Сфера интересов | Минск и Вьетнам рассчитывают создать совместное сборочное производство тракторов07.04.2025
Сфера интересов | На каких континентах будут представлены белорусские экспозиции в этом году03.04.2025
Сфера интересов | С ноября в маршрутках должен быть платежный терминал02.04.2025
Сфера интересов | Роль банковской системы в реальном секторе экономики01.04.2025
Сфера интересов | Доллар снова осторожно дешевеет. Почему и что дальше?27.03.2025
Сфера интересов | Государственная политика в медицине — о плюсах для экономии и экономики27.03.2025
Сфера интересов | Программа семейного капитала25.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси наблюдается высокая инвестактивность24.03.2025
Сфера интересов | В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й20.03.2025
Сфера интересов | Турчин: об опорах в развитии экономики19.03.2025
Сфера интересов | БелАЭС работает на экономику страны18.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Россия подписали Соглашение о защите прав потребителей17.03.2025
Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза13.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования12.03.2025
Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье11.03.2025
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров10.03.2025
Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается06.03.2025
Сфера интересов | Экспортная стратегия белорусской промышленности05.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров04.03.2025
Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам03.03.2025
Сфера интересов | Минск и Вьетнам рассчитывают создать совместное сборочное производство тракторов
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