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Сфера интересов | На экспорте продуктов питания планируем заработать $9 млрд
30.12.2024
- Предприятия активно инвестируют в своё развитие. А лучшие в своём деле получают награды - Аграрный бизнес в регионе и большой вклад в копилку для всей страны. Наш гость Николай Радоман - Нам есть чем гордиться. Уникальная экспозиция "Моя Беларусь" приглашает минчан и гостей. Среди первых посетителей - и наша съемочная группа
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