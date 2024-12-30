Сфера интересов | На экспорте продуктов питания планируем заработать $9 млрд 30.12.2024

- Предприятия активно инвестируют в своё развитие. А лучшие в своём деле получают награды - Аграрный бизнес в регионе и большой вклад в копилку для всей страны. Наш гость Николай Радоман - Нам есть чем гордиться. Уникальная экспозиция "Моя Беларусь" приглашает минчан и гостей. Среди первых посетителей - и наша съемочная группа