Сфера интересов | На обновление трасс выделено 2 млрд 200 млн рублей 27.11.2024

• Свыше 2 млрд рублей на обновление дорог. Кто первый на очереди? • 80 проектов для реального сектора экономики - от детского технопарка • Будут ли новые рекорды от иностранной валюты? И в целом, чего ждать на финансовом рынке?