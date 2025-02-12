Смотреть онлайн
Программа ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.

12.02.2025

- Инвестиции - в важнейшие проекты? Чем наполнили профильную госпрограмму? Побываем на важнейших стройках-2025 - Сколько должен стоить белорусский электрокар? И когда его запустят в серию? Спросим у разработчиков отечественной машины - Миллиарды рублей в качестве взысканий от судебных исполнителей. О новациях в исполнительном производстве расскажет Минюст

Выпуски

20 видео

Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.

Похожие программы