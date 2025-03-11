Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году 06.02.2025

- Инвестполитика и предпринимательская инициатива. Минэкономики о приоритетах на этот год и на пятилетку - Новый механизм жилищного строительства. Белорусам предложат уже готовое жилье! Для кого заветные квадраты будут только по госзаказу? - БУТБ начала публиковать биржевые ценовые индексы. Кому полезна эта информация? Мнение эксперта

Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Инвестполитика и предпринимательская инициатива. Минэкономики о приоритетах на этот год и на пятилетку - Новый механизм жилищного строительства. Белорусам предложат уже готовое жилье! Для кого заветные квадраты будут только по госзаказу? - БУТБ начала публиковать биржевые ценовые индексы. Кому полезна эта информация? Мнение эксперта