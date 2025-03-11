3.60 BYN
3.18 BYN
3.47 BYN
Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье
11.03.2025
- Инвестполитика и предпринимательская инициатива. Минэкономики о приоритетах на этот год и на пятилетку - Новый механизм жилищного строительства. Белорусам предложат уже готовое жилье! Для кого заветные квадраты будут только по госзаказу? - БУТБ начала публиковать биржевые ценовые индексы. Кому полезна эта информация? Мнение эксперта
Выпуски
20 видео
Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье11.03.2025
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров10.03.2025
Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается06.03.2025
Сфера интересов | Экспортная стратегия белорусской промышленности05.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров04.03.2025
Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам03.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов27.02.2025
Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока26.02.2025
Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке25.02.2025
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь24.02.2025
Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро20.02.2025
Сфера интересов | Онлайн разрешено продавать ювелирные изделия белорусского производства19.02.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%18.02.2025
Сфера интересов | Продовольственная выставка Gulfood в Дубае17.02.2025
Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда13.02.2025
Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.12.02.2025
Сфера интересов | Беларусь и Пакистан наращивают сотрудничество11.02.2025
Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?10.02.2025
Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году06.02.2025
Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%05.02.2025
Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30c963c-f7f0-4145-b5df-5a8dd61dc428/conversions/3ca3f318-bd36-4fac-8ce0-c37ab0bbb7b7-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by- Инвестполитика и предпринимательская инициатива. Минэкономики о приоритетах на этот год и на пятилетку - Новый механизм жилищного строительства. Белорусам предложат уже готовое жилье! Для кого заветные квадраты будут только по госзаказу? - БУТБ начала публиковать биржевые ценовые индексы. Кому полезна эта информация? Мнение эксперта