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Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье

11.03.2025

- Инвестполитика и предпринимательская инициатива. Минэкономики о приоритетах на этот год и на пятилетку - Новый механизм жилищного строительства. Белорусам предложат уже готовое жилье! Для кого заветные квадраты будут только по госзаказу? - БУТБ начала публиковать биржевые ценовые индексы. Кому полезна эта информация? Мнение эксперта

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Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье

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