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Сфера интересов | Новый указ об особенностях предоставления и использования арендного жилья

27.01.2025

- От дефицита до благосостояния. Какой путь проделали за 30 лет к сегодняшнему качеству жизни - сравним показатели - Лучшие из лучших теперь со Знаком качества! Как удержать статус и что делать тем, кто не нашел себя в списке? Спросим у Госстандарта - Пополнение на белорусской сырной карте. Наш Камамбер - это уже реальность

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Сфера интересов | Новый указ об особенностях предоставления и использования арендного жилья

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