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- "Великий камень" ежемесячно пополняется новыми резидентами. Реализацию инвестпроектов - на примере индустриального парка - обсудили депутаты. - Как дополнительно привлечь людей в регионы, решив непростые кадровые вопросы реального сектора экономики? Комментарий Минтруда - Наниматели готовы брать на работу сотрудников, но те не всегда соглашаются. О тенденциях на рынке труда - мнение эксперта

Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда

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