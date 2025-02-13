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Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда

13.02.2025

- "Великий камень" ежемесячно пополняется новыми резидентами. Реализацию инвестпроектов - на примере индустриального парка - обсудили депутаты. - Как дополнительно привлечь людей в регионы, решив непростые кадровые вопросы реального сектора экономики? Комментарий Минтруда - Наниматели готовы брать на работу сотрудников, но те не всегда соглашаются. О тенденциях на рынке труда - мнение эксперта

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Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда

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