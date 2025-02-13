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Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда
13.02.2025
- "Великий камень" ежемесячно пополняется новыми резидентами. Реализацию инвестпроектов - на примере индустриального парка - обсудили депутаты. - Как дополнительно привлечь людей в регионы, решив непростые кадровые вопросы реального сектора экономики? Комментарий Минтруда - Наниматели готовы брать на работу сотрудников, но те не всегда соглашаются. О тенденциях на рынке труда - мнение эксперта
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Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда13.02.2025
Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.12.02.2025
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Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?10.02.2025
Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году06.02.2025
Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%05.02.2025
Сфера интересов | В Беларуси изменили условия предоставления арендного жилья04.02.2025
Сфера интересов | Белорусский экспорт услуг в Китай может вырасти на 15 процентов03.02.2025
Сфера интересов | Вслед за БПМ повышаются отдельные надбавки и выплаты30.01.2025
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Сфера интересов | Успеть легализовать свой земельный участок. Почему лучше не ждать дедлайнов?28.01.2025
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Сфера интересов | Экспортная поддержка выросла более чем в 5 раз22.01.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси последние 2 года прирастает на 4%21.01.2025
Сфера интересов | Беларусь продала рекордное количество сливочного масла и куриных яиц20.01.2025
Сфера интересов | Беларусь совершенствует социальные гарантии16.01.2025
Сфера интересов | Кредитование - как планируют изменить подходы в предоставлении заемных денег15.01.2025
Сфера интересов | Портал "Е-Паслуга" расширяет возможности для онлайн-операций14.01.2025
Сфера интересов | На рынок труда могут вернуться 10 тысяч молодых пенсионеров13.01.2025
Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда
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