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Сфера интересов | Один район - один проект

03.12.2024

- "Один район - один проект". Продолжаем наше путешествие по регионам - Защита и поддержка населения с каждым годом всё крепче - Узнаем больше про искусственный интеллект. Не во вред, а в помощь

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Сфера интересов | Один район - один проект